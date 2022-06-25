قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإطلاق طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 2022، حيث تعتبر من أبرز وأهم الخدمات الإلكترونية التي تقدم للمواطنين محدودي الدخل داخل المملكة، حيث تهدف لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،وأيضا يمكنك الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2022 إلكترونياً بدون الحاجة لزيارة المقر الرئيسي للوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية.



خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1443 أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الضمان الاجتماعي في السعودية. قم بتسجيل الدخول في المنصة عن طريق كتابة البيانات الأساسية المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور. ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول. ثم قم بفتح قائمة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للموقع. حدد الأمر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. قم بكتابة رقم الطلب الخاص بالمستفيد. ثم اكتب رمز التحقق المرئي الموجود في الصورة. ثم قم بالضغط على عرض. يتم فتح شاشة جديدة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة برقم الطلب الذي قمت بإدخاله، والتي تتضمن موعد الحصول على الدعم المستحق. شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1443 أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بأنه يتم قبول طلبات الحصول على المساعدة المقطوعة التي تقدمها الوزارة من خلال الالتزام بالشروط الآتية: يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

يجب أن يقيم المستفيد إقامة كاملة في المملكة العربية السعودية.

يلزم أن يكون عمر المتقدم 35 عام كحد أدنى.

أن لا يكون المتقدم أحد مستفيدي برامج الدعم لمحدودي الدخل الأخرى الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب ألا يشارك المستفيد في أي مجال تجاري واستثماري في السعودية.

شرط أن يكون المتقدم رب أسرة، وأن لا يتعدى دخله الشهري عن 8650 ريال سعودي.

يجب ألا يمتلك المتقدم مزرعة خاصة يحصل من خلال على دخل شهري أو متقطع.

عدم امتلاك المتقدم أي سجل تجاري طبقًا لوزارة العمل.

في حالة المتقدم الغير متزوج، يجب أن لا يتعدى الدخل الشهري عن 3 آلاف ريال سعودي الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في المساعدة المقطوعة