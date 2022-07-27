طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية مجاناً

تقدم المملكة العربية السعودية عدد من الخدمات الإلكترونية في وقتنا الحالي، حيث تسعى الحكومة داخل المملكة عن توفير الوقت وتسهيل معظم الخدمات على المواطنين ويأتي على رأس الخدمات التي تُقدم للمواطنين هي خدمات المرور بمختلف أنواعها وأبرز هذه الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية للمواطن أو الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر.

طريقة الاستعلام عن المخالفات

ويتمكن المواطن من الاستعلام عن المخالفة المرورية التي ارتكبها عن طريق الإنترنت بصورة بسيطة جداً، حيث يدخل المستخدم على منصة أبشر الإلكترونية ويقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم الضغط على كلمة دخول واختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات وإتباع الخطوات لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة برخصتك حتى تتمكن من معرفة المخالفات المسجلة على الرخصة التي تم إضافة تفاصيلها وأهم هذه التفاصيل بالطبع رقم الإقامة.

وتوفر منصة أبشر الإلكترونية عدد كبير من الخدمات العامة للمواطنين والخدمات الخاصة بالمرور ما أكثرها، حيث يستطيع المواطن أن يستعلم عند عدد المخالفات والمبلغ المطلوب دفعه وكذلك يستطيع المواطن أن يقوم بعملية تسديد المخالفات المرورية الخاصة به إلكترونياً، كما تقدم منصة أبشر الإلكترونية إمكانية تجديد رخصة القيادة المنتهية أو عمل رخصة جديدة لأول مره، يأتي كل ذلك ضمن الخطة التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتحويل كل الخدمات إلى خدمات إلكترونية بدلاً من الذهاب إلى المقرات الحكومية والتزاحم بين المواطنين مما يوفر الوقت والجهد.