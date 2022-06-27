طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو الإقامة

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة يمكنهم من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية، حتى يتمكن الأشخاص من معرفة قيمة المخالفات التي تم الحصول عليها في الآونة الأخيرة بكل سهولة، حيث تم تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من قبل المملكة العربية السعودية وذلك حرصاً منهم على توفير الكثير من الوقت والجهد للمواطنين.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

من الممكن أن تتعرف على جميع المخالفات التي قمت بارتكابها من خلال خدمة صوتية قامت المملكة بتقديمها ويمكنك الاستعلام بهذه الخدمة من خلال الأرقام التالية:

الاتصال بالخط الساخن 920020405.

الاتصال بالرقم 00966114419688.

أما بالنسبة إلى ميعاد الخدمة فهو من السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يمكنك الاستعلام عن المخالفات من خلال رقم اللوحة عبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم بفتح قائمة الخدمات وأذهب إلى خدمات المرور.

بعد ذلك قم الذهاب على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بكتابة رقم لوحة السيارة ثم اضغط على أيقونة الاستعلام.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الشخصية في المكان المخصص له.

بعد ذلك قم بكتابة رمز التحقق.

قم بالذهاب إلى كلمة التحقق.

ستظهر لك جميع المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم الإقامة

يمكنك الاستعلام عن المخالفات من خلال رقم الإقامة عبر اتباع الخطوات التالية: