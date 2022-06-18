طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية من خلال رقم اللوحة 1443

يبحث الكثير من الأشخاص بشكل مستمر عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية وذلك من خلال استخدام رقم اللوحة، وهي طريقة أساسية يمكن من خلال أن يقوم جميع المواطنين بالتعرف على كل المعلومات التي تخص في المخالفات المرورية وذلك دون وجود حاجة للخروج من المنزل بل يمكنهم القيام بذلك إلكترونيا أثناء تواجدهم داخل المنزل دون الذهاب والعودة أو دون تعطيل أمورهم الشخصية.

طريقة معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة

من الممكن أن تعرف ما عليك من مخالفات مرورية من خلال رقم اللوحة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

ثم اضغط الآن على الاستعلام الإلكتروني.

قم بالضغط مباشرة على كلمة مرور.

سوف تظهر أمامك أيقونة استعلام عن المخالفات المرورية.

قم بالضغط عليها سوف.

ثم قم بإدخال رقم اللوحة.

إدخال أيضا الرقم الهوية.

قم بكتابته في الأماكن المخصصة إليك.

اضغط الآن على رمز التأكيد.

في النهاية سيظهر أمامك كل ما يتعلق باللوحة الشخصية الخاصة بسيارتك.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر بوابة أبشر

أصبح من الممكن أن تقوم بالاستعلام عن الخدمات المرورية من خلال منصة أبشر وذلك وأنت في المنزل دون حاجة للخروج من خلال الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم قم بالنقر على خدمات الأفراد.

من خلال القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن المرور.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية ثم كلمة المرور.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

بعد ذلك انتظر قليلاً وسيتم رفع جميع البيانات الخاصة المخالفات المرورية التابعة لرقم اللوحة.

شروط الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية

لا بد من توافر بعض الشروط لكي تتمكن من الاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بك وهذه الشروط هي: