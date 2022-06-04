طريقة الاستعلام عن الحج بالخطوات من موقع وزارة الحج 1443هـ

يتساءل الكثير من الأشخاص عن الحج ويستعلمون عن الخطوات، ويقوم موقع وزارة الحج بتوفير الإجابات، وتعد تلك الخدمة واحدة الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال الإدارة العامة لحجاج الداخل والخارج من وزارة الحجم والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، حيث تضع الوزارة والسلطات بالمملكة شرط أساسي بالحصول على تصريح حج لمن يقدم على أداء الشعائر المقدسة ، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية وعقوبة الترحيل ، ويبدأ تفعيل خدمة الاستعلام عن تصاريح الحج اعتباراً من تاريخ الأحد 8 يونيو 2022 والمواقف 9 ذو القعدة 1443هـ ، ويسري شرط استخراج التصريح على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة على حد سواء بالنسبة لحجاج الداخل ويفتح باب التقديم لمدة 9 أيام اعتباراً من ساعة الإعلان من وزارة الحج والعمرة السعودية.

استعلام الحج بالخطوات من موقع وزارة الحج

يمكن الاستعلام عن الحج من خلال الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول خدمات الحج والعمرة من خلال رابط وزارة الحج والعمرة. ثم قم باختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. بعد ذلك قم بالنقر على خيار الاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج. ثم بالضغط على أيقونة بداية الخدمة. بعد ذلك سيتم تحويلك لصفحة وصف الخدمة. في نهاية الصفحة اضغط علي ابدأ الخدمة. بعد ذلك قم بإدخال رقم الحجز أو رقم الهوية. في النهاية قم بالضغط على أيقونة أرسل الطلب.

استعلام إمكانية الحصول على تصريح حج