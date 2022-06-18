يتساءل الكثير من الأشخاص في حول أوامر الدفع، سواء كان ذلك التساؤل من قبل الوافد أو المواطن، وقد وفرت الحكومة هذه الخدمة ولكن في ظل شروط معينة يجب أن يقوم المستعلم بالالتزام بها وأي مخالفة لهذه الشروط قد تعرض المخطئ للمسائلة القانونية، تتيح الوزارة أمام للمستفيدين خاصة التواصل مع الوزارة عن طريق رقم تلفون وزارة المالية أو من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومن خلال البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة، هذه الخدمة من الخدمات المجانية التي تتيح الاستعلام عن حركات أوامر الصرف وأوامر الدفع والشيكات وكل ما له علاقة بالمعلومات الخاصة بالدفع المسجلة في الوزارة، كما تقدم وزارة المالية خدمات عديدة منها الاستعلام عن العوائد السنوية.

الاستعلام عن أوامر الدفع وزارة المالية من الممكن أن تقوم بالاستعلام عن أوامر الدفع من خلال الخطوات التالية: في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية. ثم قم بتسجيل الدخول إن كان لديك حساب على الموقع أو الضغط على إنشاء حساب. بعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية. ثم قم باختيار خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع. ستظهر لك قائمة الشروط قم بقراءتها ثم قم بالضغط على الموافقة. بعد ذلك قم بالضغط على الانتقال للخدمة. بعد ذلك قم بالضغط على الاستعلام عن أمر الدفع. في النهاية سيتم عرض كافة التفاصيل وكذلك أمر الدفع المستعلم عنه. حجز موعد وزارة المالية في البداية يجب أن تقوم بالضغط على رابط الخدمة من موقع وزارة المالية. بعد ذلك قم بالضغط على أوافق على الشروط. قم بالنقر على الانتقال للخدمة. بعد ذلك قم بإدخال رقم هوية المستفيد وقم بإدخال رمز التحقق. بعد ذلك قم بالنقر على الاستعلام. يتم عرض بياناتك المسجلة .طريقة الاستعلام عن أوامر الدفع وزارة المالية والأوراق والمستندات المطلوبة ثم الضغط على حجز موعد لصرف العوائد. قم بعد ذلك بعرض بيانات الموعد التي تشمل جهة الصرف وتاريخ الموعد ورقم الهوية. قم بتحديد نوع الإجراء. ثم قم بالاطلاع على المستندات المطلوبة. ثم قم بالضغط على حفظ. المستندات المطلوبة لحجز الموعد قم بإحضار نسخة من صك حصر الورثة للمتوفي. تقديم وكالة شرعية جديدة. صورة من سجل الأسرة. أحضر نسخة من صك الولاية في حالة وجود ابن قاصر أو فاقد للأهلية من الورثة. أحضر نسخة من صك الطلاق في حالة وجود امرأة مطلقة ضمن الورثة. أحضر نسخة من دفتر العائلة لزوج البنت الأرملة في حالة وجود أرملة ضمن المستحقين.