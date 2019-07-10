طريقة استلام شحنة من البريد السعودي وكيفية تتبع الشحنة

طريقة استلام شحنة من البريد السعودي من أكثر الأمور التي تهم كل مواطن سعودي، أو مقيم في المملكة العربية السعودية، حيث أن البريد السعودي يعمل على تطوير خدمات الإرسال والاستلام ليواكب التكنولوجيا الحديثة، الآن كما هو الحال في جميع الخدمات الحكومية في المملكة، وكما نعلم أن البريد وظيفته الأساسية هي شحن وإرسال الطرود، داخل المملكة العربية السعودية وأيضا من خدماته هي نقل الوثائق الهامة في المملكة، والفواتير وأيضا الطرود العالمية التي تأتي من الخارج في شركات شحن عبر البريد،فهو المسئول عن استلامها وتوصيلها لصاحبها بكل سهولة ويسر دون أي ضرر بها .

طريقة استلام شحنة من البريد السعودي

بعد التطور الذي شهده البريد السعودي في الفترة السابقة، قام بعمل تسهيلات استلام الشحنات والطرود البريدية على المواطنين، وأحد أهم تلك التطورات إنشاء محطات الطرود، وتعد المحطات وسيلة سهلة وسريعة للمواطنين الذين لا يستطيعون التواصل مع البريد، حتى يتمكن المواطن من استلام الطرود في أي وقت وأي مكان من المملكة دون إجازات، واليكم الخطوات بالتفصيل:

أولا من الخطوات الرئيسية عندما يقوم الراسل للطرد أو الشحنة البريدية بإيداع الطرد لدى فرع البريد السعودي، حيث يقوم بتبليغ المحطة بطلب إرسال الطرد.

سوف تصلك رسالة تحتوي على بيانات الطرد، وآخر موعد لاستلامه.

قم بالتوجه للمحطة المذكورة في الرسالة.

ستجد في المحطة شاشة، بها خيارين، إيداع والثاني استلام.

قم بالضغط على استلام الشحنة.

قم بإدخال رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بك.

وتضغط علي استلام.

ستجد احد الخزائن يفتح لتجد الطرد الخاص بك ثم سوف يغلق مرة أخرى .

وفي حالة ما اذا هناك طرد سوف يصلك الى منزلك كل ما عليك فعلة هو محادثة و مهاتفة البريد على هذا الرقم 920005700

كيف اتتبع شحنتي من البريد السعودي

كل ما عليك فعلة لتتبع شحنتك من البريد السعودي؛ هو أن تقوم أولا بمعرفة رقم الشحنة التي سوف تجدها من المرسل علي هاتفك، وتقوم بالدخول إلي موقع البريد السعودي خدمة تقفي الأثر التي يوفرها موقع البريد السعودي، وتقوم بإدخال رقم الشحنة في خيار تتبع الشحنة وسوف تظهر لك بعد ذلك تفاصيل شحنتك والي أين وصلت .

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه لكم حول طريقة استلام شحنة من البريد السعودي وايضاً أجبنا عن سؤالكم كيف اتتبع شحنتي من البريد السعودي في حال وجود أي استفسارات فاتركوها لنا في التعليقات.