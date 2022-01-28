طريقة استعلام عن طلب زيارة عائلية 1443

أطلقت المنصة الوطنية بالسعودية إمكانية استعلام عن طلب زيارة عائلية، هذه الأخيرة هي خدمة مقدمة من طرف وزارة الخارجية بالمملكة تصنف ضمن خدمات التأشيرات، وهي تتيح لكل المواطنين السعوديين المقيمين في أراضيها الحصول على كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة باستقبال الأهالي والأفراد المقيمين خارج المملكة. وأصبحت هذه الخدمة في المتناول بشكل إلكتروني دون عناء التنقل إلى مكتب الجوازات أو المكاتب التابعة لها. وهذا هو موضوعنا الذي سنتحدث عنه بشكل مفصل في موقع نجوم مصرية.

استعلام عن طلب زيارة عائلية

بما أن وزارة الخارجية السعودية قامت بإطلاق خدمة منصة التأشيرات الإلكترونية للمواطنين السعوديين، يمكنهم أن يقوموا بـ استعلام عن طلب زيارة عائلية من أجل أن يعرفوا على ما إن تم قبول طلباتهم من عدمه خلال اتباع الخطوات التالية:

في بادئ الأمر، يجب على المستعلم أن يقوم بالدخول إلى موقع خدمات التأشيرات.

بعد أن ينتقل إلى الصفحة الرئيسية، عليه أن يقوم باختيار طلب مقدم إلى وزارة الداخلية من بين الخيارات المتاحة.

يتوجب عليه تعبئة ما يلي من المعلومات: رقم الطلب الخاص به، ورقم السجل.

يقوم بكتابة رمز التحقق الظاهر في الصورة على الشاشة.

في الأخير ما عليه سوى النقر على خيار “استعلم”، وستظهر كل التفاصيل الخاصة بطلب التأشيرة.

رسوم الزيارة العائلية

قيمة الزيارة العائلية تبلغ حوالي 300 ريال سعودي للشخص الواحد، وهي نوعان:

تأشيرات مفردة ومتعددة، كما أنهما تختلفان عن بعضهما من حيث مدة الصلاحية والمرات التي يسمح فيها بالدخول والخروج من أراضي المملكة العربية السعودية. التأشيرة المفردة تسمح بمرّة فقط، والمتعددة تسمح بالدخول للمواطنين أكثر من مرة، على أن يكون الدخول في الثلاث أشهر الموالية لصدور التأشيرة.

إلى هنا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال الذي خصصناه لموضوع استعلام عن طلب زيارة عائلية، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم.