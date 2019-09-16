طريقة استعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة 1441 – نظام أبشر الجديد

استعلام عن سداد رسوم تجديد إقامة من خلال نظام أبشر الجديد، هو من المواضيع الهامة التي يبحث عنها الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم طريقة الاستعلام عن سداد رسوم تجديد الإقامة السعودية، وذلك بعدما أصبحت الأنظمة الإلكترونية هى من أهم الطرق فى الاستعلامات والخدمات فى المملكة العربية السعودية، حيث توفر المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين في المملكة في أداء الخدمات عن بعد، وتوفيراً للوقت والجهد.







طريقة الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة السعودية 1441

تقدم الحكومة السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر نظام أبشر الجديد، والذي تم تحديث منذ شهور قليلة، ونقدم لكم الطريقة الصحيحة للاستعلام ومعرفة قيمة رسوم تجديد الإقامة السعودية، وذلك من خلال الخطوات التالية :







الدخول على نظام أبشر الجديد الالكتروني.

الدخول على قسم خدمات الأفراد.

تسجيل دخول حساب أبشر المُسجل من قبل، أو تسجيل حساب جديد فى نظام أبشر.

الدخول على خدمة تجديد الإقامة السعودية.

إدخال رقم الإقامة من أجل الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة، والضغط علي عرض لتظهر لك تفاصيل قيمة رسوم تجديد إقامة المُستعلم عن تجديد الإقامة.

شروط تجديد الإقامة السعودية من بوابة أبشر الإلكترونية الجديدة

حددت الهيئة العامة للجوازات السعودية عدة شروط من أجل تجديد وتسديد رسوم الإقامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال أبشر الجديد، وهذه الشروط تنطبق على العامل المقيم فى السعودية وكذلك على المرافقين له والشروط المُحددة هي :

سداد المخالفات المرورية إن وُجدت.

سداد رسوم تجديد الإقامة وكذلك مخالفات التأخير إن وُجدت.

أن يكون مُقدم طلب تجديد الإقامة له بصمة في الجوازات.

أن يكون جواز السفر الخاص بمُقدم الطلب ساري الصلاحية.

أن يكون مُقدم الطلب داخل الأراضي السعودية.