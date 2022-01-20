طريقة استخراج وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر 1443 بالخطوات
في ظل التحول الالكتروني الذي يشهده العالم حاليا خاصة في ظل ظهور فيروسات جديدة تهدد حياة ملايين البشر، أصبح الالاف يبحثون عن فرص عمل بدخل شهري مجزي، وذلك حتى لا يتأثرون بتدهور الحالة الاقتصادية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا ومتحوراته الذي فشل كبار الاطباء في التوصل لعلاج لها، ولذا تسعى الحكومة السعودية على حفظ الحقوق والواجبات في أي مجال عمل يمكن أن يعمل فيه المواطن السعودي بإطار شرعي سليم، لذا تم اطلاق ما يسمى بـ”وثيقة العمل الحر”، التي تمكن صاحبها من العمل عبر الانترنت في أي من المجالات، ويمكنك الحصول عليها الكترونيا دون الذهاب إلى المقر.
طريقة استخراج وثيقة العمل الحر
في ظل ما يشهده العالم من هجوم شرس للفيروسات الجديدة أصبح كل ما يهم المواطن هو تأمين مصدر دخل لا يتأثر بأي شكل من الأشكال بكل ما يدور في العالم، ويمكن للعمل الالكتروني أن يحقق تلك المعادلة الصعبة، وللحصول على وثيقة العمل الحر فقط اتبع الخطوات التالية:
- قم بزيارة موقع منصة العمل الحر الموجودة عبر الانترنت.
- قم بالضغط على ايقونة “سجل معنا” الموجودة في أسفل صفحة المنصة.
- قم بادخال البيانات الخاصة بك مثل:”رقم الهاتف وكلمة المرور”.
- قم بتحديد تخصصك.
- قراءة كل الشروط والتعهدات الموجودة امامك، واضغط على زر الموافقة عليها.
- سيصلك رقم عبر جوالك قم بنسخه ووضعه في الخانة المخصصة لذلك.
- اختر المجال الذي تريد العمل فيه.
- قم بالدخول إلى منصة ابشر لتفعيل الحساب عن طريق الضغط على خيار إصدار وثيقة الآن واختيار مجالك، واضافة الموقع الذي تعمل به.
- في خانة ارفاق الملفات ضع ما يثبت مزاولتك لتلك المهنة.
- اضغط على كلمة “اصدار وثيقة”.
- ادخل إلى الملف الشخصي الخاص بك، للتأكد من أن طلبك قيد المراجعة.
- ستصلك رسالة في حالة الموافقة.