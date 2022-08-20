حرصت وزارة التعليم في المملكة السعودية على تسهيل عملية استخراج تعريف طالب من نظام نور 1444، بالإضافة إلى تسهيل الاستعلام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن نتائج الطلاب باستخدام رقم الهوية إلى جانب العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المتنوعة، التي تساعد الطلاب على مواصلة إتمام العلمية التعليمية بشكل أكثر تطوراً وحداثة في ظل تطبيق الكثير من التقنيات الحديثة ضمن نظام التعليم الجديد في المملكة السعودية وفق ما تهدف إليه رؤية المملكة 2030.

طريقة استخراج تعريف طالب من نظام نور 1444

أصبح الآن من ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر نظام نور الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن كيفية استخراج تعريف طالب من نظام نور 1444، وذلك من خلال بعض الخطوات تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى موقع نظام نور التعليمي.

تسجيل الدخول إلى حساب الطالب باستخدام اسم المستخدم ورقم المرور.

ثم يتم إدخال رقم هوية الطالب الخاص به في المكان المخصص لذلك.

الضغط على خيار التقارير.

اختيار شهادة تعريف الطالب المنتظم.

ثم الضغط على أيقونة تحميل ملف pdf.

ثم يمكن أيضاً طباعة الملف وتسليمه إلى المدرسة الخاصة بالطالب.

طريقة استخراج تعريف طالب من أبشر

حرصت أيضاً هيئة الأحوال المدنية تسهيل وتوفير خدمة استخراج تعريف طالب من خلال نظام أبشر الإلكتروني، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب ولي الأمر عبر منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

منها اختيار خدمة الأحوال المدنية تعريف تابع.

يتم اختيار الطالب من قائمة التابعين.

يجب إرفاق صورة خاصة بالمستفيد التابع.

ثم الضغط على أيقونة إرسال.

كما يجب رمز التأكيد لإرسال التعريف إلى الأحوال المدنية.

يتم القيام بحجز موعد إلكتروني، من أجل الذهاب والحصول على مراجعة المستفيد.

خدمات نظام نور التعليمي

يعد نظام نور أحد أهم وأفضل الأنظمة الإلكترونية الحالية التي أتاحتها وزارة التعليم في المملكة السعودية، بحيث يوفر النظام جملة متنوعة ومتميزة من الخدمات الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب وأولياء الأمور وكذلك المعلمين والإداريين التابعين إلى وزارة التربية والتعليم، ومن تلك الخدمات: