طريقة استخراج تعريف بالراتب وطباعته من نظام فارس الجديد 1443 والاستفادة من الخدمات

طريقة استخراج تعريف بالراتب من نظام فارس الجديد 1443 الخدمة الذاتية وهو موقع حكومي خدمي خاص بوزارة التعليم السعودية، حيث يمكن المعلمين والمعلمات من إتمام المعاملات بسرعة وسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة بالمنصة، منها طباعة تعريف بالراتب وإمكانية تعديل البيانات وطلب إجازة مرضية وطلبات الصرف من المستودع للمدارس..وغيرهم الكثير من الخدمات منها من تخص المديرين ومنها تخص الموظفين، أي تقوم الخدمة الذاتية بـ تمكين الموظف (المعلم الإداري – المستخدم – العامل) وذلك من الحصول على الموافقات اللازمة من خلال أصحاب الصلاحيات دون الرجوع للإدارة، كما يتمكن الموظف من تتبع المعاملات حتى صدور القرار إلكترونياً عبر نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد.

خدمات نظام فارس الجديد 1443

أولاً للمديرين:-

رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة. طلب بدل لموظف. إبلاغ عن غياب موظف. استعلام عن الموظفين وطلباتهم.

ثانياً الموظفين:-

طلبات التي تشمل (البدلات – الإجازات – إبلاغ مباشرة بعد إجازة – تمديد أو قطع إجازة – تعديل مدة إجازة – إلغاء إجازة – تعديل بداية إجازة – طلب تقاعد). الاستعلامات وتشمل (كشف الرواتب – البيانات الأساسية للموظف – بيانات السجل التاريخي – بيان خارج الدوام – بيان الانتداب – الطلبات المعلقة).

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طريقة استخراج تعريف بالراتب وطباعته من نظام فارس الجديد 1443

هذه تبع خدمة استخراج تعريفات الراتب بالخطوات التالية:-

الدخول عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1443.

عليك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق البشري.

ثم تسجيل دخول.

اختر أيقونة صلاحية الخدمة الذاتية للموظف ومنها حدد قائمة الطلبات.

يليها الضغط على (تعريف بالراتب).

حدد نوع التعريف ونوع اسم الجهة المرسل إليها.

ثم انقر على تحميل التعريف.

بعدها افتح ملف التعريف وقم بطباعته.

طلبات الصرف من المستودع للمدارس

هي خدمة جديدة على النحو التالي:-

تسجيل الدخول عبر رابط نظام فارس المرفق أعلى.

عبر حساب مدير المدرسة ومنها طلبات الصرف من المستودع.

يمكنك استعمال شريط البحث لكي تعثر على الأصناف ثم اختر الصنف المطلوب (اختيار طلب الصنف).

إضافة أصناف أخرى بعد عرض الطلب والخروج.

تعبئة بيانات المستلم التي تشمل اسمه ومنصبه.

يليها الضغط على كلمة “ذهاب” وإدخال بيانات الطلب والكمية.

واخيراً الضغط على زر تنفيذ الموجود باللون الأخضر.

كيفية تعديل بياناتي نظام فارس

تسجيل الدخول عبر نظام فارس.

حدد صلاحية البيانات من القائمة الرئيسية.

ومنها قم بتعديل المعلومات التي تريدها.

ثم الضغط على حفظ.

طريقة طلب إجازة في نظام فارس