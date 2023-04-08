طريقة اخراج زكاة الفطر عبر منصة احسان 1444 وقيمتها

الالاف من المواطنين والمقيمين بالمملكة يبحثون عن طريقة اخراج زكاة الفطر عبر منصة احسان 1444 الرقمية خاصة في ظل اقتراب حلول عيد الفطر وانتهاء الشهر الكريم الذي تبلغ عدته هذا العام 29 يوما فقط، حيث تعد زكاة الفطر أمر واجب على كل مسلم بالغ وعاقل، كما أنها تعرف باسم “زكاة الأبدان أو صدقة الابدان”، وقد قامت الجهات المختصة في المملكة السعودية بتحديد قيمة زكاة الفطر لكل شخص على حدة.

كيفية اخراج زكاة الفطر عبر منصة احسان 1444

وتتسم منصة احسان بالمصداقية والشفافية حيث أنها مدعومة من الحكومة السعودية، كذلك فأنها تستقبل التبرعات في العديد من الأقسام، وقد أوضح الشيخ سلمان بن عبد الله الماجد أنه يجوز اخراج زكاة الفطر عبر منصة احسان، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

الدخول إلى منصة احسان الخيرية.

من الخدمات الالكترونية اختر كلمة دفع زكاة الفطر.

اضغط على كلمة “ادفع الآن”.

قم بتحديد اسم المنطقة التي تقطن بها.

عدد أفراد الأسرة والمبلغ.

النقر على ادفع الآن.

ادخل كافة البيانات المطلوبة.

النقر على “إتمام التبرع”.

قيمة زكاة الفطر في السعودية 1444

أما عن قيمة زكاة الفطر في السعودية 1444 هذا العام وفق حساب صاع من الأرز- كونه غالب قوت أهل المملكة- على كل فرد، ويساوي الصاع 2.5 كيلوجراما، وهو ما يعني أن مقدار زكاة الفطر 2023 في السعودية نقدا يساوي 25 ريالا.

من هم مستحقي زكاة الفطر 1444

وفقا لما ورد بالدين الإسلامي في سورة التوبة “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”، فالزكاة فريضة على كل مسلم، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية مستحقي الزكاة وهم: