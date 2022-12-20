نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لمعرفة المواطنين القيمة المستحقة للأسر والأفراد، حيث أطلقت الوزارة نظام الضمان الاجتماعي المطور لدعم المواطنين الأشد حاجة، وتحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج عن طريق تأهيلهم لمواكبة سوق العمل والقدرة على المنافسة، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بالبحث عن فرص عمل مناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة،ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي.

طريقة احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور1444

يتم تحديد معاش الأسر بالإضافة إلي المستقلين من خلال احتساب الدخل الشهري المكتسب لجميع أفراد الأسرة، ثم يتم خصم خمسون بالمئة من قيمة الدخل الشهري، وإضافته إلى مجموع الدخل الغير مكتسب من الدعم الذي توفره الحكومة، وذلك باستثناء دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، ثم يتم مقارنة الدخل المحتسب بالحد الأدنى للمعاش وفقا لما تعتمده الوزارة، وهو صرف 1100 ريال للعائل، بالإضافة إلى 550 لكل فرد من أفراد الأسرة.

تقوم الوزارة بإبلاغ مقدم الطلب خلال عشرون يوماً من تاريخ التقديم بحالة الطلب إما الموافقة أو الرفض مع شرح أسباب رفض الطلب (إن وجدت).

يتم صرف المعاش للمستحق بداية الشهر التالي من وقت صدور قرار بطلبه.

في حال صدور حكم قضائي بعدم أهلية الشخص العائل يجوز للأسرة تقديم عائل أخر تنطبق علية الأهلية.

عند عمل تقديم طلب استحقاق المعاش يلتزم مقدم الطلب بإدخال البيانات اللازمة بشكل دقيق، وفي حالة وجود أي تغير في البيانات المسجلة يجب إبلاغ الوزارة بالتغيير الذي حدث حتى لا يتأثر استحقاقهم للمعاش في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.

ماهي أسباب احتساب إجمالي دخل الأسرة وليس عائل الأسرة فقط؟

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور كل أفراد الأسرة المجتمعين في مسكن واحد، لمعرفة القيمة المستحقة لضمان حياة كريمة وتلبية احتياجاهم، وقدرتهم على الإستقلال المالي، وتحويل أفراد الأسرة إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب والبحث عن فرص عمل مناسبة.