طريقة إلغاء حجز الخطوط السعودية عبر موقع الشركة ومن خلال الرقم الموحد

عملت الخطوط الجوية السعودية بتطوير كافة خدماتها ومن بينها كانت خدمة إلغاء حجز الخطوط السعودية إلكترونيا من المنزل، بالإضافة إلى إتاحة الرقم الموحد من الخطوط الجوية السعودية لإلغاء حجز الخطوط السعودية، فيما يلي التفاصيل.

خطوات إلغاء حجز الخطوط السعودية

أتاحت شركة الخطوط الجوية السعودية إمكانية إلغاء حجز الخطوط السعودية إلكترونيا، ويتم هذا عبر اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك بزيارة موقع شركة الخطوط الجوية السعودية الرسمي.

ثم انتقل إلى صفحة استرداد التذاكر الرسمية.

بعدها عليك بإدخال رقم التذكرة الإلكترونية في الخانة المخصصة لذلك.

ثم أكتب الاسم الأخير لك على أن يكون باللغة الإنجليزية.

بعدها تحصل على رسالة نصية على رقم الجوال مفادها إلغاء الحجز.

الرقم الموحد لإلغاء حجز الخطوط السعودية

بالإضافة إلى الطريقة الإلكترونية، فقد أتاحت شركة الخطوط الجوية السعودية إمكانية إلغاء حجز الخطوط السعودية عبر الرقم الموحد، وهذا من خلال الاتصال على الرقم 92000000

ثم عليك اتباع التعليمات اللازمة لإلغاء الحجز، باتباع ما يلي:

يطلب موظف خدمة العملاء منك بيانات الحجز من الاسم ورقم التذكرة.

يقوم الموظف بإبلاغ العميل بكافة التفاصيل عبر عدد من الرسائل النصية.

حيث يتم الحصول على رسالة نصية تستمل على رمز التحقق يختص بالتذكرة، وتحتوي على رمز يجب على العميل إدخال بالصفحة الرسمية للشركة.

كما يتم الحصول على رسالة أخرى من الشركة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، كما تشتمل الرسالة على ما يفيد بنجاح تحويل قيمة التذكرة.

الرسالة الثالثة تفيد بإتمام جميع الإجراءات.

ما هي مدة إلغاء حجز الخطوط السعودية

عملت شركة الطيران السعودية بالإعلان عن الحد الأدنى لعملية إلغاء حجز الخطوط السعودية، وهذا عبر الصفحات الرسمية لشركة الخطوط الجوية السعودية على المواقع الرسمية، وجاءت مدة الحد الأدنى لتبلغ سبعة أيام، كما أن الحد الأقصى للإلغاء يبلغ أربعة عشرة يومًا.

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن عملية الإلغاء لا تتم إلا بعد أن يتم خصم رسوم إلغاء حجز الخطوط السعودية.

كما على العميل الراغب في إلغاء الحجز أن يقوم بتسجيل طلب إلغاء حجز الخطوط السعودي قبل أن يستلم سعر تذكرة الرحلة التي قام بإلغائها.

رسوم إلغاء حجز الخطوط السعودية

يتم دفع رسوم إلغاء حجز الخطوط السعودية من قبل العميل الراغب في ذلك، ليتمكن من استرداد تذكرته، إلا أن رسوم إلغاء الحجز ليس مبلغًا ثابتًا، وتختلف قيمة الرسومي وفق عدد من العوامل المختلفة، من بينها سعر التذكرة.