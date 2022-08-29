“حذفت حساب المواطن بالغلط”.. طريقة إعادة التسجيل بعد الحذف بشرط مرور تلك المدة

يعتبر حساب المواطن أحد أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، وعلى جانب آخر قد تعرض بعض المستفيدين لحذف الحسابات الخاصة بهم، مما جعلهم يبحثون عن كيفية التسجيل في حساب المواطن بعد الحذف، مع العلم انه يمكن التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى بعد الحذف، مع مراعاة الانتظار فترة من الوقت حتى يتمكن الفرد من التسجيل مرة أخرى في البرنامج، وإليكم أبرز التفاصيل في السطور المقبلة فتابعوا معنا.

التسجيل في حساب المواطن بعد الحذف

أعلن برنامج حساب المواطن عن كيفية التسجيل مرة أخرى عقب قيام البرنامج بحذف الحساب السابق حيث ذكر البرنامج أنه لا يمكن التسجيل إلا بعد مرور 30 يوماً لمن قاموا بالتسجيل من قبل، والجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد قام بالرد على أحد المستفيدين بعدما أوضح بأنه قد تعرض لخطأ أثناء إضافة البيانات ثم قام بتقديم اعتراض ومن ثم تعرض لحذف الحساب وقد ذكرنا سابقاً بأنه من يتعرض لمثل هذا ما عليه سوى الانتظار لمدة شهر ثم التسجيل مرة أخرى، حتى في حالة حذف الحساب عن طريق الخطأ يجب الانتظار للمدة المذكورة.

هذه هي معايير الاستحقاق في برنامج حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق التقريبية يمكنك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط:https://t.co/HZFBAM7AQr pic.twitter.com/1eWuftKyrh — حساب المواطن (@citizenaccount) August 22, 2022

طريقة إعادة التسجيل في حساب المواطن

يمكن للأفراد القيام بالتسجيل في حساب المواطن مرة أخرى بعد حذف الحساب وجاءت خطوات التسجيل كالتالي:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن.

إضافة جميع البيانات الشخصية والمتمثلة في تاريخ الميلاد بالصيغة الهجرية ورقم الهوية ورقم الجوال.

يتم استقبال رسالة تتضمن كلمة المرور المؤقتة ثم ينبغي تغييرها إلى كلمة مرور جديدة.

يتم تسجيل الدخول إلى الحساب من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على تعبئة الطلب.

إضافة جميع البيانات العامة للفرد والمتمثلة في العنوان والحساب المصرفي وبيانات العقار وبيانات الدخل، بالإضافة إلى بيانات التابعين ثم النقر على أيقونة مراجعة.