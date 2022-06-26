طريقة إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي المطور ومتي يتم الإضافة وطريق التسجيل
يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن متى يتم إضافة المواليد الجديدة في حساب الضمان الاجتماعي المطور؟ وإجابة الوزارة على هذا السؤال وهو لا يمكن اضافة التابع إذا كان الطلب تحت الدراسة وفي هذه الحالة يتم سحب الطلب وإعادة التقديم مرة أخرى بعد مرور 24 ساعة، ولذلك سنقدم لكم خطوات إضافة المواليد في حساب الضمان الاجتماعي المطور، حيث قد أعلنت الوزارة على تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في الضمان الاجتماعي حتى 5 ربيع الثاني 1444.
متي يتم إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي المطور
إجابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن سؤال متى يتم إضافة المواليد في الضمان الاجتماعي المطور وهو السماح بإضافة التابعين بعد صدور أهلية من خلال التعديل على بيانات الملف الموحد من خلال المستفيد، وأكدت على أنه لا يمكن اضافة تابع مادام الطلب تحت الدراسة، في هذه الحالة يقوم المتقدم بسحب الطلب وتعديل البيانات ثم تقديم الطلب مرة أخرى بعد مرور 24 ساعة.
طريقة إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور
يمكن للمواطنين إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- قم بتسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية و كلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.
- سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له.
- ثم النقر على أيقونة تحقق.
- ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة إدارة التابعين.
- ثم قم بالضغط على أيقونة التقديم الآن.
- بعد ذلك قم بالدخول إلى الخدمة.
- سيظهر أمامك شروط إضافة تابع جديد، قم بقراءة الشروط المذكورة والموافقة عليها.
- ثم الضغط على تسجيل اضافة تابع.
- سيظهر أمامك نموذج التسجيل قم بملئ البيانات المطلوبة (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية وغيرها من البيانات).
- ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.
- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.
- ثم النقر على أيقونة إضافة تابع.
- سيتم ارسال رسالة نصية بكود التسجيل.
- قم بالاحتفاظ بهذا الكود لكى يتم متابعة الطلب من خلاله.