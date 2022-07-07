طريقة أسقاط المركبات بالسعودية إلكترونيا absher

قام وزير الداخلية بالمملكة العربية السُّعُودية بالإعلان عن إطلاقه لقرار إمكانية إسقاط المركبات باستخدام منصة أبشر، وتعتبر منصة أبشر من المنصة الحكومية التابعة إلى وزير الداخلية، فتوفر المنصة الكثير من الخِدْمَات إلى المواطنين بدلًا من أن يتم التزاحم في المقرات الحكومية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي سيتم من خلال سقاط المركبات بالمملكة العربية السُّعُودية.

طريقة أسقاط المركبات بالسعودية إلكترونيا

يتم سقاط المركبات بالمملكة العربية السُّعُودية عبر أبشر بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم التوجه إلى منصة أبشر.

بعد ذلك يتم النقر على أمر أبشر أفراد ثم يتم تسجيل الدخول إلى الحساب عبر استخدام تطبيق أبشر.

ثم يتم النقر على أمر اسقاط المركباتبعد ذلك يتم اختيار أمر استعراض المراكز المعتمدة ويتم تحديد المنطقة التي تتبع لها من أجل تحديد المراكز.

ثم يتم التوجه إلى مقر المركز وتسليم المركبة واللوحة ثم يتم التسجيل الرمز الخاص بالتأكيد عبر الهاتف المحمول.

شروط اسقاط المركبات

هناك بعض الشروط المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية التي يلزم توافرها من أجل اسقاط المركبات وتلك الشروط هي كلًا من التالي:

يجب أن تكون الرخصة المستخدمة من قبل صاحب المركبة سارية.

كما يجب ألا يكون هناك أي متطلبات من أجل اسقاط المركبة.

يلزم أن يكون صاحب المركبة حيٌّ يُرزَق.

كما يجب أن يتعهد مالك السيارة بأن يقوم بتسليم اللوحة في فترة تصل إلى خمس أيام فقط وعلى هذا إتمام عقد المبايعة.

ما هي مهلة إسقاط السيارات؟

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السُّعُودية بإعلان خبر بشأن أسقاط السيارة القديمة وهي المهلة التصحيحية وتبدأ تلك المدة من يوم واحد من شهر مارس وأقصى الفترة من بداية شهر مارس لعام 2023 أي تستمر الفترة لمدة عام كامل وعلى هذا يستطيع الأشخاص أصحاب المركبات أن يستفيدوا من تلك الخدمة مع الحرص على الحصول عليها بناء على الشروط المعلن عنها مع اتباع الخطوات التي ذكرناها من قبل.