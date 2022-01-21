طريقة تحديث حافز 1443 للمستفيدين عبر طاقات بسهولة

أوضحت وزارة التنمية البشرية طريقة تحديث حافز 1443 للمستفيدين عبر موقع طاقات بسهولة، وذلك من أل تحفيز السباب السعودي العاطل على التسجيل في برنامج حافز ليحصل على وظيفة مناسب له، وسنتعرف على خطوات تحديث البيانات في برنامج حافز بسهولة.

طريقة تحديث حافز 1443

والآن مع طريقة تحديث بيانات حافز 1443 لكافة المستفيدين، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات.

في حالة كنت تملك حساب عبر البوابة، قم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على كلمة “تسجيل دخول”.

قم بالدخول إلى أيقونة تحديث البيانات.

قم بادخال البيانات الحديثة، ثم اضغط على كلمة “تحديث البيانات”.

سيتم حفظ البيانات الجديدة.

تحديث حافز 1443

ولابد على المستفيدين من البرنامج الحرص على تحديث بيانات حافز 1443 كل اسبوع، من أجل الحفاظ لى ما يمنحه البرنامج من مميزات وعدم استبعاد عضوية العميل من البرنامج أو العمل على إلغائها، وذلك وفقا لما صرحت به وزارة التنمية البشرية، ويعرف حافز برنامج وطني لدعم وإعانة الباحثين عن العمل وتحفيزهم وتعزيز فرص الحصول على وظيفة مناسبه لهم.

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