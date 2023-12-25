طريف تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

سجلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، صباح اليوم الاثنين، 4 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

حالة الطقس بالطريف-مصدر الصورة:واس

تقلبات جوية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بدءًا من يوم غد الثلاثاء، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

أمطار رعدية

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كيلومترًا في الساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.

منطقة مكة المكرمة

وذلك على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، جدة، الليث، بحرة، الجموم, الكامل، أضم، العرضيات، ميسان، خليص) اعتبارًا من مساء غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس، وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس.