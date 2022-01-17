طرق التواصل مع خدمة عملاء شركة ارامكس السعودية وطرق الدفع المخصصة لها

تعتبر شركة أرامكس من أكبر وأهم الشركات للتوصيل في المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية حيث أنها تأسست في البداية في منطقة الشرق الأوسط وبدأت في الاتساع في كافة الدول العربية وتأخذ خطوات نحو التوسع والانتشار وتعمل شركة أرامكس على توفير التواصل المستمر ين خدمة العملاء والمستخدمين لمتابعة شحناتهم وطلباتهم في أي وقت ولذلك تمكنهم الشركة من الاستعلام والتواصل بالدعم الفني وخدمة العملاء وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال طرق التواصل مع خدمة عملاء شركة أرامكس السعودية وطرق الدفع المخصصة لها.

خطوات التواصل مع شركة أرامكس السعودية إلكترونيا

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة أرامكس ويمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: https://www.aramex.com/eg/ar

الضغط على أيقونة خدمة العملاء الموجودة أسفل الصفحة الرئيسية.

اختيار المكتب الأقرب لمنطقة سكنك أو إبقاء الخريطة وتحديد المكان الخاص بك.

اختيار الاتصال بالمكتب من الأيقونة الظاهرة وسوف يتم إجراء المكالمة على الفور.

طرق الدفع المخصصة لشركة أرامكس

يمكن السداد الشهري للعملاء المسجلين في الشركة.

يمكن الدفع عن طريق السداد النقدي الفوري عند الاستلام.

تتيح الشركة نظام الدفع الإلكتروني الذي يتم عبر حساب بنك الراجحي أو البنك الأهلي.

طريقة تتبع الشحنات من شركة أرامكس