طرق التواصل في حساب المواطن 1443 البوابة الإلكترونية تسجيل دخول

نعرض طرق التواصل في حساب المواطن 1443، حيث يوفر البرنامج العديد من وسائل الاتصال مع مركز العناية بالعملاء للتسهيل على المستفيدين عند الرغبة في الحصول على إجابة موثقة من مصدرها الرسمي، فمن خلال قنوات اتصال حساب المواطن الأربعة التي يوفرها البرنامج سواء كان عن طريق رقم حساب المواطن الموحد أو البوابة الإلكترونية أو حساب العناية بالعملاء أو خدمة المستفيدين تويتر أو خدمة صوتك مسموع يمكن الحصول على إجابة الاستفسار أو تقديم الشكوى المراد تقديمها، ومن خلال المقال نوفر رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية، إلى جانب عرض بعض البنود الهامة في الاستحقاق.

طرق التواصل في حساب المواطن

أطلقت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج حساب المواطن بأمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بغرض رفع كفاءة الدعم الحكومي الموجه للمستحقين، إلى جانب تقديم المساعدات المالية للمواطنين الأشد حاجة للدعم، والعمل على ترشيد استهلاك الموارد المستدامة.

وقد حرص برنامج حساب المواطن على توفير قنوات رسمية للتواصل للتسهيل على المواطن المستفيد من برنامج الدعم عند رغبته في الحصول على استفسار أو تقديم شكوى، ويمكن التعرف على القنوات الرسمية للاتصال من خلال التالي:

رقم حساب المواطن مركز الاتصال (19912) يستقبل الاتصالات طول أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً. البوابة الإلكترونية (ca.gov.sa) تعمل علي مدار اليوم. صوتك مسموع هذه الخدمة تعمل طوال اليوم لرفع كفاءة الخدمة، ويتم الوصول إليها من خلال البوابة. خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ( [email protected] )، وهذه الخدمة تعمل طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحاً حتي العاشرة مساءً. للرد على الاستفسارات.

نتشرف بخدمتك عبر 4 قنوات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/ayXFvn7uBr — حساب المواطن (@citizenaccount) July 17, 2022

بنود هامة في استحقاق حساب المواطن