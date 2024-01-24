طرد النصر السعودي من الصين.. أين الحقيقة؟

تتواصل جماهير عدد من الأندية السعودية في السخرية من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد إلغاء المباراتين الوديتين في معسكره بالصين.

جاء إلغاء وديتي النصر أمام فريقين من الصين بسبب الإصابة التي تعرض لها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما جعل الشركة الراعية لمعسكر العالمي في الصين تتخذ قرارًا بالإلغاء.

وقامت الجماهير المنافسة للنصر وعلى رأسهم عشاق الهلال السعودي بتدشين وسم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا و”x” حاليًا، والذي جاء تحت عنوان “#مطرود_الصين”.

حقيقة طرد النصر من الصين

سادت حالة من الجدل حول معسكر النصر السعودي في الصين، حيث تم تداولت معلومات عبر منصة “إكس” تُفيد بإن بعثة النصر تعرضت للطرد من الأراضي الصينية خلال الساعات الماضية.

صباح الخير هل أثر غياب كريستيانو

على عدد الحضور في الملعب ؟؟

وعلى فكره عدد سكان الصين

أكثر من عدد سكان الهند بمراحل 😂💙♥️#مطرود_الصين pic.twitter.com/2yLgFM1FT2 — فهد الهلالي 💙♥️ (@fahad30567) January 24, 2024

وكشفت تقارير صحفية سعودية حقيقة طرد بعثة النصر من الصين، حيث أكدت على أن العالمي مازال متواجدًا في الأراضي الصينية.

🔥🟡

النصر مع كريستيانو مجرد ديكور وفقاعة صابون فضحوها الصينيين الله لايبلانا 😂😭🤏

#مطرود_الصين pic.twitter.com/muNEZbVDcT — متصالح 🏄🏻‍♂️ (@aaaffff8888) January 24, 2024

وأشارت إلى أن معسكر الفريق السعودي سيستمر في المدة التي وضعها الجهاز الفني، حيث يرغب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الاستفادة من فترة التوقف الدولي.

وشددت التقارير على أن المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا مناوشات بين الجماهير ليست لها أي أساس من الصحة.

وأوضحت أن بعثة النصر تجد حفاوة كبيرة من قبل الجماهير الصينية، حيث يتواجد المئات منهم أمام فندق الإقامة من أجل رؤية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والتقاط الصور معه، حيث يمتلك الدون قاعدة جماهيرية كبيرة في الصين.