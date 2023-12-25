طرح 22 فرصة استثمارية بأمانة جازان

كشفت إدارة أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة ضمد عن طرح 22 فرصة استثمارية، للراغبين في الاستثمار عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

فرص استثمارية بجازان _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

مول تجاري ضمن المبادرة

وفي هذا السياق قالت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تضمنت إنشاء وتشغيل وصيانة مول تجاري بمدينة ضمد بمساحة 29894م 2، وإنشاء وتشغيل وصيانه موقع بوليفارد بمساحة 13508 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة شاليهات مطل النتر لوكنق بمساحة 20000 م2، وتشغيل وصيانة حديقة ضمد لايف بمساحة 110544 م2، وتشغيل وصيانة منتزه الشقيري بارك بمساحة 67702 م2، وتشغيل وصيانة حديقة السليل العامة بمحافظة ضمد بمساحة 15326م2، وتشغيل وصيانة الملاعب الرياضية بالحديقة الشبابية بمساحة 1005م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية مخطط الإسكان رقم م 7 بمساحة 1501 م2.

محال تجارية مختلفة

وأكدت الامانة أن الفرص الاستثمارية شملت كذلك إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية مخطط الإسكان رقم م 9 بمساحة 1501 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية مخطط الإسكان رقم م 13 بمساحة 929.96 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع محال تجارية مخطط الإسكان رقم م 15 بمساحة 929.96 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى مطل الوادي الشرقي بضمد بمساحة 1745م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى مطل الوادي الغربي بضمد بمساحة 1355.12م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة شاليهات بمساحة 9923 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة قصر أفراح بمساحة 10100 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة شقق مفروشة بمساحة 8957 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مركز طبي بمساحة 8796 م2.

وتابع بيان الامانة أن الفرص الاستثمارية تواجد ضمنها تشغيل وصيانة الملاعب الرياضية بالحديقة الشبابية بمساحة 1005 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع رياضي بمساحة 11693 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة سوق مركزي بمساحة 15963 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة لوحة إعلانية من نوع شاشة ميجا بمساحة 16م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة وإقامة وتركيب لوحات الدعاية والاعلان يوني بول ميقا موبي بمساحة 192م2، داعيةً الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص”.