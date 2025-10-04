طرح مناقصة جديدة لإستيراد كمية كبيرة من القمح

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم، الستار عن طرح المناقصة الرابعة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (420) ألف طن للتوريد خلال الفترة (ديسمبر 2025م – يناير 2026م).

وقال معالي رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة جاءت في إطار الخطط الإستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وتابع الفارس أن الكمية موزعة على عدد (7) بواخر، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.