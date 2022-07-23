مواطن سعودي يطلق النار على طبيب مصري في السعودية

امتلأت المواقع الإخباريّة المصرية بخبر إطلاق النار على طبيب مصري كان يعمل في أحد المستشفيات في السعودية من قبل مواطن سعودي، كما أن الجاني قد ضربه بسلاح أبيض في وجهه مما تسبب في إصابات بالغة للطبيب.

وألقت السلطات السعودية القبض على الجاني الذي قام بإطلاق النار على طبيب مصري، ويذكر أن الطبيب يبلغ من العمر حوالي 60 عاما، واسمه أيمن عبد السلام محمد رزق.

وحدثت الواقعة بعد اعتراض الجاني على تشريح جثة شقيقه بعد قرار النيابة بوجوب التشريح، بسبب وجود شبهة جنائية.

حيث بدأ الحادث باعتراض أحد المواطنين في المملكة على تشريح جثة شقيقة، فتطور الأمر إلى قيام المواطن بإطلاق النار على طبيب مصري، ثم ضربه بالسلاح الأبيض في منتصف وجهه، و كان ذلك بداخل مقر عمل الطبيب في مركز السموم.

وفورا، تم نقل الطبيب إلى غرفة العمليات من أجل إجراء جراحات عاجلة من أجل استخراج الرصاص، و نجحت الجراحة، ولكن الطبيب يستعد لإجراء جراحة أخرى.

وما زال الطبيب يقبع بداخل غرفة العناية المركزة في مستشفى بريدة الحكومي تحت إشراف الطاقم الطبي، حتى تتحسن صحته.

وكان ذلك بعد أيام قليلة من وفاة الصيدلي أحمد حاتم ابن محافظة المنوفية، والذي كان يعمل في إحدي الصيدليات في مدينة سكاكا في المملكة، بسبب إطلاق النار عليه من قبل مواطنة سعودية رفض إعطائها الدواء بدون روشتة.

و كشف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن تفاصيل الإصابة بطلق ناري في الصدر، بالإضافة إلى ضرب الطبيب بسلاح أبيض في ذراعه، من مواطن سعودي في منطقة القصيم.

وقال الوزير أنه قد تم إجراء العمليات الجراحية اللازمة وتم استخراج الطلقات النارية الثلاث، وأن المصاب في حالة صحية جيدة.

وأنه قد تم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة، ويتابع مكتب التمثيل العمالي في القنصلية العامة المصرية في الرياض حالة الطبيب و أسرته التي تتواجد حاليا معه في المملكة، لحين خروجه سالما من المشفى مع الحرص على حصوله على جميع حقوقه.

وقال هيثم سعد الدين وهو المتحدث الإعلامي لوزارة القوى العاملة: ” أن وزير القوى العاملة محمد سعفان قد وجه أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية العامة المصرية في الرياض، بالتواصل مع الطبيب المصري المجني عليه في منطقة القصيم، وإبلاغه التمنيات بالشفاء العاجل، كما وجه بمتابعة سير التحقيقات، من أجل حفظ حقوق الطبيب.

وأضاف، أن الوزير محمد سعفان قد تلقى تقريرا عاجلا من أحمد رجائي والذي شرح فيه تفاصيل الواقعة، حيث ذكر أن الطبيب المصري ” أيمن عبدالسلام محمد رزق “، والذي يعمل في وزارة الصحة السعودية، مديرا لمركز السموم في منطقة القصيم، والتي تقع في شمال المملكة، والبالغ من العمر حوالي 60 عاما، قد تعرض لاعتداء من أحد الأشخاص من منطقة القصيم، بسبب رفضه تشريح جثمان أخيه، والذي كان قرار النيابة العامة بسبب وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وقررت النيابة العامة القيام بتشريح جثمان المتوفي، وتنفيذا لقرار النيابة العامة قام الطبيب الشرعي بالتشريح مع إعداد التقارير.

كما نبه أن الطبيب لم يباشر تشريح الجثمان بنفسه، ولكن تم الاعتداء عليه في مكان عمله، ظنا من الجاني أن الطبيب المصري هو الذي قام بتشريح جثمان أخيه، فباغته فورا بإطلاق ثلاث طلقات نارية في الصدر، وعندما سقط المجني عليه على الأرض قام الجاني على الفور بإخراج ساطور وضربه به، فتلقى الطبيب تلك الضربات على ذراعه مما تسبب في كسر بالذراع وسيخضع الطبيب لجراحة في الذراع غدا.

وتتابع كافة الجهات المعنية في السعودية تطورات هذا الحادث المؤلم نظرا لأن الطبيب المصري المعتدى عليه هو أحد كوادر وزارة الصحة في السعودية، كما أنه هو المدير لمركز السموم.

المصدر: العربية، البيان.