طبيب سعودي يشارك في إجراء عملية زراعة قلب لسيدة كويتية ويكشف التفاصيل

شارك طبيب سعودي يدعى فراس خليل في إجراء عملية زراعة قلب لسيدة كويتية، وكشف كثير من التفاصيل سوف نسردها في هذا الموضوع.

عملية زراعة قلب لسيدة كويتية

تعاون فريق طبي من السعودية والكويت، في إجراء عملية جراحية دقيقة للغاية، وهي زراعة قلب لامرأة كويتية في عقدها السادس.

وجاء على رأس هذا الفريق، الدكتور رياض الطرزي، والطبيب السعودي فراس خليل، الذي يشغل منصب رئيس قسم جراحة القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وكانت السيدة تعاني من فشل متقدم في القلب، ولم تستجب حالتها لأي نوع من أنواع العلاج.

تفاصيل عملية زراعة القلب

قال الطبيب السعودي فراس خليل إن العملية كانت صعبة؛ لأن المريضة كانت تعتمد على مسيل الد.م. وعدم وجود دواء يعكس أداء المسيل وعدم توفر قلب مناسب في الوقت المناسب أو إجراءات تخص ميوعة الد.م، وكانت المريضة معرضة لاحتمالية وجود نزيف.

وهذا الأمر ساهم في صعوبة إجراء العملية، ولذلك طال وقت العملية إلى 7 ساعات منهم ساعتين للسيطرة على النزيف.

وأكد الدكتور فراس خليل أن تبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا المجال أمر مهم للغاية، خاصة وأن الدول العربية تمتلك مستشفيات على أعلى مستوى مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي.