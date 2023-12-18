طبيبة تتسبب في وفاة 13 شخصًا بعد علاجهم ببول الإبل

أثار الدكتور همام العقيل، خبير المناعة والأمراض المعدية السعودي، خلال مشاركته في حلقة البودكاست “ثمانية”، قضية وفاة 13 شخصًا بطريقة صادمة بسبب طبيبة زعمت أنها تستطيع علاج السرطان باستخدام بول الإبل.

مجموعة من الإبل - مصدر الصورة: CNN

وأكد العقيل أن بعض حالات السرطان كان بالإمكان علاجها بسهولة في المستشفى، لكنها قررت التخلي عن العلاج التقليدي واللجوء إلى تلك الطبيبة التي زعمت أن لديها العلاج بهذه الطريقة الشعبية.

وأوضح العقيل، في مقطع الفيديو الذي تداوله عدد كبير من رواد منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، خلال الساعات القليلة الماضية، أن المرضى بدؤوا في تلقي العلاج ببول ولبن الإبل، مما تسبب في وفاة جميع الحالات الـ13.