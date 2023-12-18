طبيبة تتسبب في وفاة 13 شخصًا بعد علاجهم ببول الإبل
أثار الدكتور همام العقيل، خبير المناعة والأمراض المعدية السعودي، خلال مشاركته في حلقة البودكاست “ثمانية”، قضية وفاة 13 شخصًا بطريقة صادمة بسبب طبيبة زعمت أنها تستطيع علاج السرطان باستخدام بول الإبل.
وأكد العقيل أن بعض حالات السرطان كان بالإمكان علاجها بسهولة في المستشفى، لكنها قررت التخلي عن العلاج التقليدي واللجوء إلى تلك الطبيبة التي زعمت أن لديها العلاج بهذه الطريقة الشعبية.
وأوضح العقيل، في مقطع الفيديو الذي تداوله عدد كبير من رواد منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، خلال الساعات القليلة الماضية، أن المرضى بدؤوا في تلقي العلاج ببول ولبن الإبل، مما تسبب في وفاة جميع الحالات الـ13.
الدكتور همام عقيل @HomamAgeel: «توفّي 13 شخص بسبب دكتورة ادّعت علاجها للسرطان بعلاج شعبي!»
أحدث حلقات #بودكاست_فنجان. pic.twitter.com/Pzuf4ywSyC
— ثمانية (@thmanyah) December 17, 2023