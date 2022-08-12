طباعة تذكرة طيران الخطوط السعودية برقم الجواز 1444.. وكيفية الاستعلام عن رقمها

مع التطورات المتلاحقة التي شاهدتها المملكة العربية السعودية في المجال الإلكتروني مؤخراً تطورت أيضاً طرق طباعة تذكرة طيران الخطوط السعودية، حيث أصبح الآن يمكنك حجز تذكرة السفر الخاصة بك بكل سهولة بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بالخطوط الجوية السعودية وطباعتها، ويمكنك أيضاً الحصول على التذكرة من خلال الهاتف المحمول وذلك لجعل الأمور المتعلقة بحجز التذاكر أكثر سهولة ويسر للمواطنين، وحدث ذلك تحديداً أثناء الظروف التي كانت تمر بها البلاد كلها وهى ڤيروس كورونا ويتناول المقال تفاصيل اكثر حول طباعة تذكرة السفر بطريقة إلكترونية.

كيفية طباعة تذكرة طيران الخطوط السعودية 1444

هل من الضروري طباعة تذكرة الخطوط السعودية لا فأنت لست بحاجة إلى طباعة التذكرة الخاصة بك لأنه أمر غير ملزم لأنه في المطار يتم الاكتفاء بالتذكرة الإلكترونية ورقم الحجز ليس أكثر، ويمكنك طباعة التذكرة الخاصة بك بكل سهولة وكل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى هي الدخول على موقع شركة الخطوط السعودية الرسمية. ثم قم بالنقر على أيقونة إدارة الحجوزات من خلال الصفحة الرئيسية. دون اسم التذكرة واسم الرحلة. بعد ذلك قم بكتاية اسم الرحلة التي قمت بحجز تذكرتك عليها. بعدها تظهر لك التذكرة الخاصة بك على الشاشة وبها كافة التفاصيل. من بين الخيارات المتاحة أمامك قم بالنقر على طباعة التذكرة وهكذا يتم طباعة التذكرة بنجاح.

الاستعلام عن حجز تذكرة الخطوط السعودية برقم الهوية

إذا أردت أن تستعلم عن حجز تذكرة الخطوط الجوية وليس لديك علم برقم التذكرة، فيمكنك الاستعلام بكل سهولة من خلال رقم هويتك وكل ما عليك فعله هو التواصل مع مركز الاتصال الموحد من خلال رقم 920022222.

كيف أعرف رقم التذكرة الإلكترونية

يمكنك معرفة الرقم من خلال الآتي:

رقم الإلكتروني عبارة عن 13 رقم فقط ويبدأ ب 065 بجانب أن الرقم كله يحتوى على أرقام فقط وليس به حروف.

الاستعلام عن تذكرة الخطوط السعودية

يجب عليك أن تقوم بالاستعلام عن حجز تذكرة في الشركة قبل البدأ في خطوة طباعة التذكرة لذلك يجب عليك إتباع الخطوات الآتية: