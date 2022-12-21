طاقات.. توضح كيفية الحصول على إعانة البحث عن عمل وما هي الشروط اللازمة؟

كانت المملكة العربية السعودية دائما حريصة على الحد من العمالة الأجنبية بالمملكة، وذلك عن طريق نظام سعودة الكثير من الوظائف، وهذا لإعطاء أبناء المملكة الفرصة في العمل بمؤهلاتهم الجامعية، بالإضافة إلى الحاجة لتقليل عدد العاطلين عن العمل داخل المملكة، لذلك كان حافز طاقات من أهم الامور التي حرصت وزارة الموارد البشرية على القيام بوضعها، بهدف منح الباحث عن العمل راتب شهري حتى يستطيع البحث عن عمل لائق.

ما هي بوابة طاقات ؟

طاقات هي من البوابات التي عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، على القيام بإنشائها من أجل وضع الكثير من البرامج التحفيزية، ويمكن للمواطن في تلك البوابة الحصول على الآتي:

• راتب شهريا إذا كنت تبحث عن عمل.

• العديد من البرامج التدريبية.

طريقة تسجيل الدخول في بوابة طاقات

في حالة اذا كنت متخرجا حديثا وتريد أن تقوم بتنمية مهاراتك لتحصل على عمل بالمنصة، لابد أن تقوم بتسجيل الدخول بالمنصة عبر الخطوات التالية:

• قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي لمنصة طاقات.

• ستظهر لك الصفحة الرئيسية، قم باختيار تسجيل الدخول.

• ستنتقل إلى صفحة جديدة، ثم باختيار إنشاء حساب جديد.

• قم بوضع اسم المستخدم وكافة البيانات التي تخص المتقدم.

• لابد أن يقوم بإرفاق بعض المستندات منها السجل الأكاديمي.

• ستأتي إليك بعض الوظائف المناسبة لشهادتك يجب أن تقوم بالاطلاع عليها.

• إذا وجدت أن معظم الوظائف تطلب مهارات معينة، لابد أن تقوم بالذهاب إلى برنامج تعزيز المهارات لتحصل على المهارات التي تنقصك.

• يجب أن تقوم بوضع الخبرات إذا كنت تمتلك للمؤهلات العليا، وبعد ذلك أحرص على اختيار الوظيفة المناسبة لك ولمؤهلاتك.

• قم بإرسال الطلب، ويجب أن تقوم بالانتظار بعض الوقت حتى تستطيع التعرف ما إذا كنت مقبول أم لا.

• يجب أن تعلم أنه في حالة قبولك، يجب أن تنتقل على الفور إلى الدورة التدريبية حتى تزيد من مهاراتك الحياتية.

ما هي شروط الحصول على إعانة البحث عن عمل بمنصة طاقات ؟

• حامل للجنسية السعودية ويجب أن يكون مقيم داخل المملكة.

• عمر المتقدم بين ٢٠ حتى ٤٠ من العمر.

• لا يجب أن يكون موظف أو حاصل على المعاش التقاعدي أو الضمان الاجتماعي.

• يجب أن يكون متخرج وليس لديه أي نشاط تجاري.

• إذا كنت طالب أو متدرب لن يتم قبولك.

• إذا حصل المتقدم على إعانة 15 شهر فيما سبق لن يتم قبوله.

• لا يجب أن يزيد دخلك عن الحد المانع وهذا للحصول على الإعانة الشهرية.

• يجب أن يكون المتقدم جاد للحصول على التدريبات التي تؤهله للحصول على العمل.