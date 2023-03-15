“إم بي سي MBC” تكشف عن “برومو طاش ما طاش العودة” الجديد في رمضان 2023

مساء اليوم الأربعاء 15 مارس/ آذار 2023 المُوافق 23 شعبان 1444 هـ تم إزاحة الستار من قِبل مجموعة قنوات MBC عن برومو طاش ما طاش العودة، وذلك استكمالاً لسلسلة المسلسل الأشهر “طاش ما طاش العودة” ببطولة النجم “ناصر القصبي” والنجم “عبدالله السدحان”، وعبر “نجوم مصرية” نُخصص هذا التقرير لتوضيح تفاصيل برومو “طاش ما طاش” الجديد.

MBC تنشر فيديو برومو طاش ما طاش رمضان الجديد

ومن قِبل “تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تم نشر “برومو طاش ما طاش” من خلال حسابه الشخصي عبر مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter، وظهر خلال البرومو النجمين “عبدالله السدحان – ناصر القصبي” على شكل إنميشن”، والذين قاما بتقديم العديد من المواسم من مسلسل “طاش ما طاش” الذي تم مُتابعته من قِبل ملايين من المُشاهدين خلال شهر رمضان.

تاريخ مسلسل “طاش ما طاش”

يُذكر أن مسلسل “طاش ما طاش” قد بدأ العرض الأول له بحلول عام 1993 مـ، ويجدر الإشارة إلى أن نُخبة من المُمثلين السعوديين والعرب قد شاركوا في المسلسل، ويُعد ضِمن أنجح وأشهر المسلسلات على الإطلاق بالمملكة العربية السعودية، فمن خلاله تم تقديم العديد من القضايا الاجتماعية لمناقشتها بشكل كوميدي.