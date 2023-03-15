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“إم بي سي MBC” تكشف عن “برومو طاش ما طاش العودة” الجديد في رمضان 2023

إسلام إبراهيم محمد

مساء اليوم الأربعاء 15 مارس/ آذار 2023 المُوافق 23 شعبان 1444 هـ تم إزاحة الستار من قِبل مجموعة قنوات MBC عن برومو طاش ما طاش العودة، وذلك استكمالاً لسلسلة المسلسل الأشهر “طاش ما طاش العودة” ببطولة النجم “ناصر القصبي” والنجم “عبدالله السدحان”، وعبر “نجوم مصرية” نُخصص هذا التقرير لتوضيح تفاصيل برومو “طاش ما طاش” الجديد.

طاش ما طاش العودة

MBC تنشر فيديو برومو طاش ما طاش رمضان الجديد

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ومن قِبل “تركي آل الشيخ” رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تم نشر “برومو طاش ما طاش” من خلال حسابه الشخصي عبر مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter، وظهر خلال البرومو  النجمين “عبدالله السدحان – ناصر القصبي” على شكل إنميشن”، والذين قاما بتقديم العديد من المواسم من مسلسل “طاش ما طاش” الذي تم مُتابعته من قِبل ملايين من المُشاهدين خلال شهر رمضان.

طاش ما طاش العودة

تاريخ مسلسل “طاش ما طاش”

يُذكر أن مسلسل “طاش ما طاش” قد بدأ العرض الأول له بحلول عام 1993 مـ، ويجدر الإشارة إلى أن نُخبة من المُمثلين السعوديين والعرب قد شاركوا في المسلسل، ويُعد ضِمن أنجح وأشهر المسلسلات على الإطلاق بالمملكة العربية السعودية، فمن خلاله تم تقديم العديد من القضايا الاجتماعية لمناقشتها بشكل كوميدي.

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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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