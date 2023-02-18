“بالفيديو” القصبي والسدحان في سوق الزل خلال تصوير طاش ما طاش

ضِمن أنجح وأبرز الأعمال التلفزيونية التي شارك بها نخبة من الفنانين العرب والسعوديين هو مسلسل “طاش ما طاش” الذي بدأ عرضه الأول بحلول عام 1993، واستمر عرض هذا العمل التلفزيوني لفترة كبيرة، وفي الأخير يظهر القصبي والسدحان في سوق الزل خلال تصوير طاش ما طاش، وإليكم المزيد من التفاصيل أدناه عبر هذا التقرير.

فيديو يظهر القصبي والسدحان أثناء تصوير “طاش ما طاش”

بحلول يوم أمس الجمعة 17 فبراير 2023 مـ الموافق 26 رجب 1444 هـ تم تداول مقطع فيديو عبر مِنصة التواصل الاجتماعي Twitter يظهر خلاله الفنان “عبدالله السدحان” والفنان “ناصر القصبي” بوسط الرياض في “سوق الزل”، وذلك أثناء القيام بتصوير بعض المشاهد من المسلسل الكوميدي “طاش ما طاش”، ويجدر الإشارة إلى أن “السدحان والقصبي” قد ظهرا في هذا الفيديو أثناء ارتدائهم ملابس التصوير، حيث يتواجدان في سوق الزل لإقامة مزاد علني.

هل يعود “طاش ما طاش” إلى السباق الرمضاني 2023؟

وبهذا المشهد الذي تم تداوله تم الإشارة إلى أن “مسلسل طاش ما طاش” سوف يعود من جديد ليشترك بالسباق الرمضاني للأعمال الفنية الكوميدية وذلك بعد سنوات عديدة من التوقف، وبالكاد ينتظر عشاق “طاش ما طاش” الجزء الجديد الذي سوف يتم عرضه في رمضان 2023 حسب ما أشارت إليه العديد من المصادر.

القصبي و السدحان في كواليس تصوير طاش ما طاش pic.twitter.com/NpyJstntph — Trend pase (@trend_pase) February 17, 2023

طاش ما طاش

هو من المسلسلات التلفزيونية الرمضانية الكوميدية التي يقوم ببطولتها الفنان “ناصر القصبي” والفنان “عبد الله السدحان”، ويُذكر أنه بدأ إنتاج المسلسل للمرة الأولى بحلول عام 1992 وتم عرضه بحلول يوم 22 فبراير 1993 مـ في شهر رمضان من عام 1413 هـ، وشارك بهذا العمل الكوميدي العديد من الممثلين السعوديين والعرب، وكان بمثابة أنجح الأعمال التلفزيونية بالمملكة العربية السعودية والوطن العربي.