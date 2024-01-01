طابع تذكاري جديد يحتفي بإنجازات منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية

أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل”، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، طابعًا تذكاريًا بعنوان “مسارات تربطنا بالمستقبل”، احتفاءً بما تشهده منظومة النقل والخدمات اللوجستية من تطورات متسارعة وإنجازات متتالية.

مؤسسة البريد السعودي "سبل"-مصدر الصورة: منصة سبل

المبادرات النوعية

ويُعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، إذ يشهد حاليًا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة، التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.

وتعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص الاستثمار مع القطاع الخاص، إذ أسهم القطاع من خلال نموه السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والإسهام في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

ويحمل الطابع التذكاري الجديد صورة لشبكة الطرق والخطوط الحديدية والمطارات في المملكة، ليرمز إلى قوة وتطور منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية.

مؤسسة البريد السعودي

ويأتي إصدار هذا الطابع التذكاري تأكيدًا على حرص مؤسسة البريد السعودي على توثيق أبرز الأحداث الوطنية والعالمية، والاحتفاء بالإنجازات التي تحققها المملكة في مختلف المجالات.

وتعد الطوابع البريدية السعودية من أهم المقتنيات التاريخية والثقافية، التي تحظى باهتمام كبير من هواة جمع الطوابع في أنحاء العالم.