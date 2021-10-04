عاجل| ضوابط جديدة لسفر السعوديين إلى بريطانيا.. رفع الحجر وتخفيف القيود

اعتبارًا من اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، بدأ رسميًا تطبيق الإجراءات الجديدة وتخفيف الشروط والقيود الخاصة بسفر السعوديين ودول أخرى إلى بريطانيا، ومنها التحصين بجرعتين دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة PCR عند الوصول، وبناءً عليه أصدرت السفارة السعودية في المملكة المتحدة، عدد من التوضيحات الهامة، التي تخص كافة الضوابط الجديدة ورفع الحظر الجزئي على السفر إليها، مع بدء استقبال الوافدين الجُدد.

تخفيف حظر السفر إلى بريطانيا

وشمل بيان السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة، بأنه يجب على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة ضرورة الالتزام عدد من الإجراءات لدخول بريطانيا، والتي تتمثل في:

الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة.

أو الحصول على جرعتين من الدول المعتمدة لدى بريطانيا.

إجراء فحص كورونا خلال أول يومين من الوصول.

تعبئة نموذج تحديد مكان الإقامة.

إلغاء شرط الحجر المنزلي أو إجراء فحص PCR قبل السفر.

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الاستغناء عن شرط الحجر

وتضمنت القرارات الجديدة، لإجراءات تعزيز السفر الدولي، تخفيف القيود المفروضة على المسافرين، والاستغناء عن متطلبات إجراء فحوص كوفيد-19 المكلفة للمسافرين الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل، ما يعني أنه أصبح بإمكان المسافرين السعوديين المحصنين بجرعتين السفر إلى بريطانيا دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي أو تقديم شهادة PCR عند الوصول.