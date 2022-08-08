هل من حقك أن تمنع جارك من ركن سيارته أمام منزلك؟ وضوابط تخصيص مواقف المركبات عند العمائر

أمانة الرياض قامت بتحديد عدد من الضوابط التي تخص مواقف المركبات أمام العمائر السكنية داخل مدينة الرياض؛ حيث أكدت أمانة الرياض أن الأمر الخاص بتوفير مواقف كافية للسيارات يعد أمر إلزامي على ملاك العمائر، ويتم تحديد العدد المناسب من قِبل المساحة وكود وادي حنيفة، وذلك وفق ما تنص عليه اللوائح التنظيمية.

ضوابط تخصيص المواقف للعمائر السكنية

من ضوابط تخصيص المواقف ألا تقع العمائر السكنية ضمن نطاق وادي حنيفة، وباقي الضوابط كالتالي:

موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 200 متر مربع.

موقفان لكل شقة مساحتها أكبر من 200 متر مربع.

العمائر السكنية التي تكون بنظام الشقق المفروشة، فسيتم توفير موقف واحد لكل شقة.

في حالة وجود العمارة السكنية ضمن نطاق كود وادي حنيفة، فسوف يتم تطبيق الضوابط التالية:

موقف واحد لكل شقة مساحتها أقل من 130 متر مربع.

موقفان لكل شقة مساحتها أكبر من 130 متر مربع.

إذا كانت العمارة خاصة بنظام السكن الجماعي للأفراد، فليس شرطاً أن يتم توفير موقف للمركبات.

هل يحق لك أن تمنع جارك من ركن المركبة أمام منزلك؟

أجاب المحامي عبدالرحمن الربعي على هذا السؤال قائلاً “لا يحق لك أن تمنع جارك من الوقوف أو ركن سيارته أمام منزلك، لأن الصك الموجود لديك والخاص بالعقار، يحق لك ملكية الأرض فقط، ولا يخصص لك حق ملكية الأرض الموجودة أمام المنزل، لأن هذه الأرض تعد ملكية عامة”.

لكن في حالة إن كان جارك يقوم بركن سيارته أمام مدخل عمارتك أو أمام الجراج، ففي تلك الحالة يحق لك أن تقوم بالاتصال على إدارة المرور وطلب منهم أن يقوموا بسحب السيارة.

إذا كنت صاحب أحد المحال أو المطاعم، فلا يحق لك أبداً أن تقوم بوضع لافتة مكتوب عليها أن هذا الموقف خاص بالزبائن فقط، لأن المكان من حق الجميع، وليس من حق زبائنك فقط.