ضمن مبادرة السعودية خضراء .. “المياه الوطنية” تكشف الستار عن إنجاز زراعي جديد

كشفت إدارة شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي الغربي نجاحها في زراعة أكثر من مليون شجرة في أنحاء متفرقة بمنطقة المدينة المنورة، وذلك في ظل مبادرة السعودية الخضراء للإسهام في تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، ورفع الوعي البيئي، وتعزيز الاستفادة من المياه المجددة التي تنتجها محطات المعالجة البيئية.

مبنى شركة المياه الوطنية_ مصدر الصورة: العربية

جاء ذلك بعد نجاحها في زراعة مليون شجرة بواحة بريدة بمنطقة القصيم.

نجح الشركة في زراعة مليون شجرة متنوعة

وقالت المياه الوطنية أنه طبقًا لخطتها التنفيذية للتشجير، والاستفادة القصوى من المياه المجددة ثلاثياً فقد نجح القطاع الشمالي الغربي زراعة أكثر من (1,1) مليون شجرة متنوعة من البيئة المحلية في منطقة المدنية المنورة، مثل: شجر النيم، والسدر، والقرض، والسلم، والخبيز الساحلي، وذلك إسهامًا منه في مبادرة السعودية الخضراء، وتعظيمًا للاستفادة من المياه المجددة.

تفاصيل الاشجار المزروعة

وأكدت الشركة أن أعمال التشجير تمت بحسب المخطط لها، حيث شملت مواقع متعددة في منطقة المدينة المنورة بزراعة أكثر من (679) ألف شجرة في المدينة المنورة، فيما غرست ما يزيد على (181) ألف شجرة في مركز أبيار الماشي، وفي محافظة ينبع زرعت أكثر من (98) ألف شجرة، وغرست في محافظتي خيبر والعلا أكثر (20) ألف شجرة، كما زرعت في محافظة بدر نحو (140) ألف شجرة، وفي محافظة المهد ومركز النباه نحو (33) ألف شجرة.

وأضافت الشركة أنها استهدفت بالزراعة المساحات المحيطة بمحطات المعالجة البيئية، حيث تروى جميع الأشجار بالمياه المجددة التي تنتجها المحطات، الأمر الذي سيسهم في التوازن البيئي في المملكة، مما سيكون له الأثر الإيجابي على جودة الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة أكدت إستمرارها في استكمال زراعة المزيد من الأشجار في المواسم الزراعية المناسبة للبيئة المحلية، إضافة إلى دعمها مبادرات التشجير في مناطق المملكة، وتعزيز التكامل مع الجهات الأخرى، ضمن خططها للاستفادة من الميـاه المجددة فـي التوسع بالاستزراع، والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.