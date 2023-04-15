ضمن عملية تبادل الأسرى باليمن… وصول أسرى سعوديين في طائرة إلى الرياض

ضمن عملية تبادل الأسرى باليمن، فقد تم وصول عدد من أسرى سعوديين في طائرة خاصة حتى وصلوا إلى الرياض اليوم السبت 15 أبريل 2023، وقبل عدة ساعات من نفس اليوم الجاري، فقد غادرت طائرة محملة بالأسرى الحوثيين، في حين قد اتجهت طائرة الأسرى الحوثيين إلى صنعاء عاصمة اليمن، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

تبادل أسرى بين المملكة وبين الحوثيين باليمن

ولقد سعت المملكة العربية السعودية دائما إلى حل أزمة احتجاز الأسرى السعوديين.

لذلك فقد قامت المملكة بالحث على عملية تبادل الأسرى، المحتجزين في السجون المختلفة في صنعاء باليمن.

ومن الجدير بالذكر أن عملية تبادل الأسرى قد بدأت منذ الأمس.

ولقد تقرر وصول الطائرة المحملة بالأسرى السعوديين، في اليوم التالي من الاتفاق.

الصليب الأحمر يتوسط في عملية تبادل الأسرى

ومن جانبها فقد أعلنت مستشارة الإعلام باللجنة الدولية للصليب الأحمر، المستشارة “جيسيكا موسان” عبر هيئة الصحافة الفرنسية “France press”، أن أول طائرة قامت بالإقلاع من المملكة العربية السعودية وخصوصاً من منطقة أبها جنوب المملكة، متجهةً إلى العاصمة صنعاء باليمن، قد حملت عدد 120 محتجزاً من الأسرى الحوثيين.

وكانت تلك هي المحطة الأولى في عملية تبادل الأسرى بين البلدين، والذي بدأت بالأمس الجمعة 14 أبريل 2023.

وبالأمس الجمعة، فقد تم نقل 318 سجينا من خلال 4 رحلات جوية، بتدخل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.