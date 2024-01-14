ضمن حملة معالجة التشوه البصري.. أمانة الطائف تنفذ 800 مهمة لصيانة اللوحات الإرشادية

نفذت فرق الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة الطائف خطة ميدانية لصيانة اللوحات الإرشادية والتحذيرية في الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة الطائف لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

صيانة اللوحات الإرشادية-مصدر الصورة: واس

جودة الحياة وأنسنة المدن

وأوضحت الأمانة أنها عززت جهودها الميدانية لدعم برامج جودة الحياة وأنسنة المدن من خلال تنفيذ العديد من خطط العمل والتي شملت أعمال الصيانة للوحات الشوارع والطرق ومسميات الأحياء واللوحات الإرشادية واستبدال التالف منها، حيث نفذت الفرق العاملة 800 مهمة عمل لصيانة اللوحات الإرشادية خلال الشهر المنصرم.

وتأتي خطط الصيانة لتعزيز السلامة المرورية والتأكد من توفير بيئة مريحة لسكان المحافظة وزارها والاستفادة من اللوحات بالشكل الأمثل، حيث جرى تركيب العديد من اللوحات الجديدة بدلاً من التالفة التي تعرضت لحوادث مرورية أو ظروف مختلفة أدت لتلفها، مع تغيير وجوه عدد من اللوحات.

منظومة اللوحات الإرشادية

كما تأتي في إطار الاستمرار بتركيب منظومة اللوحات الإرشادية الجديدة وتنظيمها وتسهيل عملية الاسترشاد والوصول السهل والميسر للمواقع سواءً للأهالي أو الزوار والسائحين، واختيار أماكن مميزة وواضحة لتركيب اللوحات الإرشادية وفق المواصفات العالمية.