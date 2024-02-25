أخبار السعودية

ضبط 5 محطات وقود تلاعبت في قراءة عدادات المضخات في هذه المدن

حسن الشيخ

قامت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بضبط خمس محطات وقود في محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تقوم بتركيب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.

محطات وقود في المملكة

 

رصد وتتبع مواقع المحطات المخالفة

وقامت الجهات المعنية، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، بالتوجه إلى تلك المحطات، وإغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، وفقا لـ “واس”.

 

حماية وحفظ حقوق المستهلكين

وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت والعاملين فيها، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام القياس والمعايرة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود حرصها على حماية وحفظ حقوق المستهلكين.

محطات وقود في المملكة ـ أرشيفية
محطات وقود في المملكة ـ ارشيفية

التزام محطات الوقود باللوائح والاشتراطات

وشددت اللجنة على أهمية التزام محطات الوقود، والعاملين فيها بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وأوضحت اللجنة أنها ستواصل حملاتها الرقابية الشاملة، والمستمرة على مدار العام، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة.

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التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية

وأشارت إلى أنها تهدف إلى التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.


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حسن الشيخ

كاتب صحفي مصري


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