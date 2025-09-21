ضبط 3 سعوديين لترويجهم أقراض خاضعة لتنظيم التداول الطبي بعسير

نجح رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على (3) مواطنين بمنطقة عسير لترويجهم (9,984) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل تشدد الجهات الأمنية على ضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email: [email protected])، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.