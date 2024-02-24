ضبط 3 إثيوبيين بالظهران متلبسين بمحاولة تهريب 22 كيلو من الحشيش المخدر

قامت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الظهران الجنوب بمنطقة عسير بضبط 3 مخالفين لنظام وأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية متلبسين بمحاولة تهريب 22 كيلو جراما من الحشيش المخدر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتم تسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص للتحقيق معهم.

الإثيوبيين يهربون الحشيش إلى المملكة- المصدر: حرس الحدود السعودي

جاء ذلك في تدوينة لحساب حرس الحدود السعودي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وأضاف الحساب في التغريدة الخاصة بالخبر “للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات يمكن الاتصال بأحد الأرقام التالية”.

#حرس_الحدود بمنطقة عسير يقبض على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (22) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/UVmbmFDqOf — حرس الحدود السعودي (@BG994) February 24, 2024

وجاءت الأرقام على النحو التالي: