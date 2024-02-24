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ضبط 3 إثيوبيين بالظهران متلبسين بمحاولة تهريب 22 كيلو من الحشيش المخدر

أحمد مراد

قامت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الظهران الجنوب بمنطقة عسير بضبط 3 مخالفين لنظام وأمن الحدود من الجنسية الإثيوبية متلبسين بمحاولة تهريب 22 كيلو جراما من الحشيش المخدر، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتم تسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص للتحقيق معهم.

ضبط 3 إثيوبيين بالظهران متلبسين بمحاولة تهريب 22 كيلو من الحشيش المخدر

الإثيوبيين يهربون الحشيش إلى المملكة- المصدر: حرس الحدود السعودي

جاء ذلك في تدوينة لحساب حرس الحدود السعودي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وأضاف الحساب في التغريدة الخاصة بالخبر “للإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات يمكن الاتصال بأحد الأرقام التالية”.

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

  • 911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية.
  • 999 في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.
  • 995 رقم البلاغات.
  • البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


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