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ضبط 10 مخالفين لإشعال النار في منتزه السودة وتطبيق العقوبات البيئية

نورا جمعة هجرس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي عشرة مواطنين في منتزه السودة بمنطقة عسير، بتهمة انتهاك نظام البيئة بإشعالهم النار في مناطق تحتوي على غطاء نباتي، وقد تم تنفيذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ضبط 10 مخالفين لإشعال النار في منتزه السودة وتطبيق العقوبات البيئية

صورة اشعال النار في منتزه السودة المصدر المواطن

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العقوبات

تشدد العقوبات ضد مثل هذه الممارسات غير القانونية، حيث تصل الغرامات إلى 20,000 ريال سعودي عند إشعال النار أو استخدامها في المناطق المحمية، فيما تبلغ الغرامة 3,000 ريال سعودي في حالة الانتهاكات في أراضي الغطاء النباتي.

ضبط 10 مخالفين لإشعال النار في منتزه السودة وتطبيق العقوبات البيئية

الإبلاغ

تحث السلطات المحلية على أهمية الإبلاغ عن أي حالة تعتبر انتهاكًا للبيئة أو الحياة الفطرية، يمكن الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الأرقام التالية:

  • في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية: 911.
  • في بقية مناطق المملكة: 999 أو 996.

ضبط 10 مخالفين لإشعال النار في منتزه السودة وتطبيق العقوبات البيئية

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي السعودية للحفاظ على البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة البرية.

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نورا جمعة هجرس

أنا نورا جمعه هجرس...صحفية مصرية من الفيوم، احب الاطلاع الواسع على الأحداث والقضايا المختلفة، اعمل في موقع نجوم مصرية، شغوفه جدا بالكتابة، واؤمن بان القوة الحقيقية للكلمات تكمن في قدرتها على تغير وجه العالم، أسعى باستمرار لترك بصمه إيجابية في نفوس من يقرأ مقالاتي، وارى أن النجاح مزيج من العمل الشاق، لذلك احرص على قراءة الكثير، وتطوير معرفتي باستمرار لتعزيز أدائي الكتابي وتأثيره على القراء.

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