ضبط مواطن سعودي يقتني حيوانات مفترسة| منها نمور وأسود

قام فريق من مفتشي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على مواطن سعودي بعسير أقام منشأة تحتوي على العديد من الحيوانات المفترسة ذات الفصائل النادرة والمهددة بالانقراض، ومنها: 10 أسود، 4 لبوات، 4 أشبال، 5 نمور، 2 من حيوان الدب، تمساحين، 1 المها العربي.

ذكر المركز أن هذه المنشأة التي تقتني الحيوانات المفترسة قد قامت ضد اللوائح التنفيذية وضد النظام البيئي الخاص بتربية الحيوانات، كذلك عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة قد تصل إلى غرامة قدرها 30 مليون ريال سعودي والسجن لمدة تصل إلى عشرة سنوات.

عملية ضبط المنشأة جاءت بالتنسيق مع الجهات الأمنية لذلك تم اتخاذ جميع الأجراءات النظامية ضد المتهم، وعلى أثره شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على الابتعاد عن مثل هذه الجرائم وذلك لما تشكله من عقوبة كبرى.

كذلك أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على موقع “تويتر” إن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة، وذلك بمثابة تحذير من أقتناء الحيوانات المفترسة، حيث أن أي شخص سوف يرتكب هذه الجريمة سيتم التعامل معه بالتعاون مع وزارة الداخلية، كما أنه سيتم رصد جميع المخالفات الفطرية إلكترونيًا”