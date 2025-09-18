أخبار السعودية

ضبط مواطنًا لارتكابه مخالفة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

آياتي خيري

‏‎نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي، في ضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (7) أمتان من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وقال بيان صادر عن القوات، أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

