أخبار السعودية

ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود ويمني لترويجهم الحشيش المخدر بعسير

آياتي خيري

نجح رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير لترويجهم مادة الحشيش المخدر.

سيارة شرطة

صورة لإحدى سيارات الشرطة السعودية _ مصدر الصورة : صحيفة المناطق السعودية

وعلى الفور تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي هذا السياق تطالب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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