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ضبط مخالفين لتشويه البيئة وإشعال النار بالغطاء النباتي في عسير وتبوك

كمال أبو سيف

تكثف الجهات الأمنية المختلفة بالمملكة، جهودها في مكافحة الترويج والتهريب الإجرامي للمخدرات، وكذلك مكافحة كل جرائم تشويه البيئة.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ـ الأمن البيئي

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ـ الأمن البيئي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامتها تصل إلى (20.000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (3000) ريال.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيما من الجنسية السودانية، مخالفا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم إستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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