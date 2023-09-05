ضبط مخالفين لتشويه البيئة وإشعال النار بالغطاء النباتي في عسير وتبوك

تكثف الجهات الأمنية المختلفة بالمملكة، جهودها في مكافحة الترويج والتهريب الإجرامي للمخدرات، وكذلك مكافحة كل جرائم تشويه البيئة.

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ـ الأمن البيئي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامتها تصل إلى (20.000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (3000) ريال.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (10) مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي. ⁧#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/nMkJ2nLLWR — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) September 5, 2023

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيما من الجنسية السودانية، مخالفا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم إستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.