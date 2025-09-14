ضبط شخص لترويجه الحشيش وأقراص مخدرة بتبوك

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه (4.6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و(1,247) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتطالب الجهات الأمنية بضرورة الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.