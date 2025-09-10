أخبار السعودية

ضبط شخصين لارتكابهما مخالفة في محمية الملك سلمان الملكية

آياتي خيري

نجح رجال دوريات القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهما بندقية شوزن وبندقية هوائية وجهاز جذب الطيور و(3) شباك صيد، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهما.

تنبيه هام من الأمن البيئي

وأكدت القوات على ضرورة الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة استخدام الشباك والمصايد والأشراك مخالفة تبلغ غرامتها (100,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال.

الإبلاغ عن أي إعتداء

وفي الوقت ذاته طالبت القوات المواطنين بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

