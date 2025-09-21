ضبط باكستاني لترويجه الهيروين بالمدينة المنورة

تمكنت الإدارة العامة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة لترويجهما مادة الهيروين المخدر، حيث قام رجال الأمن بضبطهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

وتطالب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email: [email protected])، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.