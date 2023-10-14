ضبط إثيوبي لترويجه 10 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر بجازان

نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في إيقاف مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا في منطقة جازان لترويجه (10.1) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتطالب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان _ مصدر الصورة: العربية